A l’occasion du Tour de France 2018, 5 de nos hebdomadaires ont eu l’honneur d’intégrer la caravane publicitaire sur 3 étapes, dont celle du grand départ à Noirmoutier-en-l’ïle. Une réelle opportunité, pour les journaux de Vendée et de Loire-Atlantique, de marquer une fois de plus leur implantation dans le territoire local.

Des véhicules floqués aux couleurs des titres locaux, ainsi qu’au site actu.fr, avaient été spécialement préparés pour l’occasion. Pour les étapes 1 et 2 : quatre Citroën C3 aux couleurs des Sables Vendée Journal, du Courrier Vendéen, du Journal du Pays Yonnais et d’actu.fr. Pour l’étape 4 : deux Jeep Renegade, une Fiat 500 et une Fiat Tipo, aux couleurs de l’Echo de la Presqu’ïle, de l’Eclaireur de Châteaubriant et d’actu.fr.

A bord de chacun des véhicules, des journaux accompagnés du supplément Tour de France, à destination des spectateurs présents par milliers sur les bords des routes. L’engouement général observé au passage des voitures nous permet de constater à nouveau la notoriété importante de nos hebdomadaires sur leurs territoires.

Retour en image sur ces 3 étapes exceptionnelles, où l’accueil du public et la bonne humeur étaient au rendez-vous !