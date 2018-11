En 18 mois, actu.fr s’est hissé au 3ème rang des sites de presse régionale avec près de 30 millions de visites* et 7,3 millions de visiteurs uniques par mois. Multi supports et fortement mobile, le site est à la 11ème place des médias français dans le classement AMP (Accelerated Mobile Pages), format privilégié par Google sur smartphone.

Actu.fr est une plateforme multimarque qui rassemble au sein d’un même site et d’une racine commune les 93 médias locaux du groupe Publihebdos. Cette marque ombrelle très explicite pour de l’information permet de préserver les marques locales ancrées dans leur territoire, tout en leur donnant une visibilité nationale. Les contenus locaux peuvent être proposés au plus grand nombre en étant partagés au-delà de leur frontière.

Un réseau de 350 journalistes professionnels basés dans les rédactions locales et au sein d’un desk national, élabore une sélection d’articles qui sont proposés gratuitement sur le site.

Les lecteurs trouvent ainsi de nombreux contenus exclusifs et une actualité originale vue depuis les régions, qui se différencie des informations relayées par tous les autres médias nationaux.

D’ici la fin de l’année, actu.fr proposera l’exhaustivité des articles au sein d’un espace premium via un paywall progressif.

La commercialisation de la publicité locale est opérée par les 150 commerciaux d’Hebdos Communication, la régie publicitaire de Publihebdos.

Actu.fr a également déployé sa propre solution de header bidding sur l’ensemble de ses supports (web et web mobile). Avec cette distribution publicitaire, Publihebdos adopte la méthode la plus performante en termes de monétisation.

Les récents apports technologiques ont pour objectif de proposer aux lecteurs et annonceurs des services de plus en plus pointus comme les newsletters personnalisées ou encore une navigation avec recueil du consentement, compatible avec les nouvelles règles du RGPD.

Aujourd’hui, Publihebdos franchit une nouvelle étape en annonçant son souhait d’ouvrir le site à de nouveaux partenaires de l’information locale, afin de développer en coopération le projet numérique actu.fr.

*ACPM octobre 2018