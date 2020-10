Le groupe Publihebdos annonce la mise en ligne d’une nouvelle version de son site actu.fr avec comme objectif une mise en avant renforcée des médias locaux et une lisibilité améliorée.

Actu.fr, la plateforme nationale de l’information locale, regroupe 101 médias locaux qui proposent des contenus d’information originaux produits dans les régions par plus de 400 journalistes professionnels.

Créé en 2017, le site se positionne aujourd’hui à la 8ème place des sites d’informations généralistes en France avec 73 millions de visites par mois (ACPM août 2020) .

Conçu pour améliorer l’expérience utilisateur, le nouveau site renforce l’identité de la plateforme, sa marque nationale actu.fr mais aussi son ancrage territorial. De nouveaux formats ont été ajoutés pour diversifier les propositions de contenus pour les lecteurs et accroître l’efficacité éditoriale et publicitaire.

Pour mener à bien cette évolution, les équipes de Publihebdos ont travaillé avec l’agence-conseil Datagif spécialisée en design d’information.

Le groupe Publihebdos est un groupe de médias de proximité (appartenant au groupe SIPA Ouest-France) qui édite le site web d’information actu.fr , 93 journaux dont 1 quotidien, possède 1 régie publicitaire (Hebdos Communication) et 1 agence de presse (APEI). Le groupe emploie 930 salariés pour un chiffre d’affaires de 91 M€ (2019).

Francis Gaunand, président du directoire, directeur de publication

Benoit Canto, éditeur-chef de projet

