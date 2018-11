Interview de Francis Gaunand, Président du directoire du groupe Publihebdos, dans « Les clés de la presse » : Publihebdos annonce l’ouverture de son site actu.fr à des partenaires.

Publihebdos ouvre son site actu.fr à des partenaires

Dix-huit mois après le lancement du site actu.fr, Francis Gaunand, le Président du directoire de Publihebdos, la filiale de presse hebdomadaire régionale (PHR) de Sipa Ouest-France, est satisfait. Avec près de 30 millions de visites et 7,3 millions de visiteurs uniques par mois, sa plateforme multimarque, qui rassemble au sein d’un même site et d’une racine commune les 93 médias locaux du groupe, est devenue le 3ème site de presse régionale en France. « Ce n’était pas gagné, début 2017, quand nous avons commencé à migrer tous les sites de nos hebdos locaux, reconnait-il avec le recul. Mais notre intuition était la bonne ». Une opération bien aidée par la marque choisie (« que j’ai rachetée », nous précise-t-il), car elle correspond bien à l’ADN du groupe. « Surtout, poursuit-il, elle peut se décliner non seulement avec nos titres (actu.fr/la-chronique-republicaine), mais également avec des thématiques, comme le sport, le rugby dans le sud-ouest, le lifestyle, ou l’actualité chaude ». Exemple, le site a battu un record d’audience avec 2 millions de visites sur la seule journée de samedi 17 novembre, avec une bonne couverture multi-locale des Gilets jaunes, et de nombreux directs au fil des heures.

Devant ce succès, Publihebdos attaque la 2ème phase du développement du site, en l’ouvrant à des partenaires. « C’est dans la logique des choses, affirme Francis Gaunand. Maintenant que la plateforme fonctionne bien avec nos propres titres, elle peut s’ouvrir à d’autres producteurs de contenus ». Pas sous la forme de rachat, mais de partenariat. Avec d’autres titres de PHR éventuellement, mais surtout des pures-players ou des sites d’in- formation locaux, « tous les médias alternatifs qui assurent du lien social sur leur zone », précise-t-il, sans en dire davantage, puisque les premières discussions viennent tout juste de débuter. Autre nouveauté, le modèle économique va également évoluer prochainement. D’un site totalement gratuit financé par la publicité, actu.fr va adopter un paywall progressif d’ici à la fin de l’année.

Source : Les clés de la presse – Didier Falcand