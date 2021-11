Le choix des sujets d’enquête se fait en fonction de ceux proposés par les journalistes sur le terrain. Ensuite, selon la problématique sélectionnée, les collaborateurs entament leur travail de recherche sur leur temps de travail. « Ce projet est basé sur le principe du volontariat. Je souhaite donc laisser du temps à celles et ceux qui travaillent avec moi. On se donne un bon mois pour qu’ils me rendent les premiers éléments puis un autre mois avant le papier final » explique le journaliste.

Raphaël Tual participe également à l’enquête et la rédige lui-même. « Je lance trois voire quatre investigations en même temps. Dès que j’ai le retour des collègues, j’écris sur la base de leur matière brute. Les rédacteurs ont aussi leur mot à dire, donc ils annotent, ajoutent ou suppriment des phrases. Il y a beaucoup d’allers-retours. »

Une fois que l’article est prêt, il est posté en ligne sur actu.fr puis envoyé à toutes les rédactions de Publihebdos, déjà maquetté, pour qu’elles puissent l’inclure dans leurs hebdomadaires. « On voulait montrer qu’en PHR, on est tout à fait capables de mener des enquêtes rigoureuses et documentées », précise Jerôme Morinière. « Grâce à actu.fr, on élargit la palette de contenus proposés avec des formats plus longs. On veut également apporter de la nuance et rapporter la complexité de notre société parce que ce n’est pas toujours évident quand on a un rythme de publication élevé. »