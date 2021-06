Le 30 avril 2021, la rédaction de L’Eclaireur, à Châteaubriant, lance son premier journal papier, monté avec le logiciel Melody. Marie Mangane, rédactrice en chef revient sur cette transition qui va progressivement s’étendre à tout le réseau Publihebdos.

« C’est un gros morceau d’un point de vue technique, mais ça a tout d’une grande aventure. » Mardi 20 avril, à quelques de la bascule sur le nouveau système éditorial Melody, la rédaction de L’Eclaireur prépare sa transition. En effet, le premier journal sous Melody du groupe Publihebdos paraît dans dix jours : « Je me suis positionnée pour qu’on soit la première rédaction test. Nous sommes donc les premiers à passer sous ce système de mise en page, confie Marie Mangane, rédactrice en chef du journal de Châteaubriant, en Loire-Atlantique. C’est compliqué pour le moment, le temps que ça se mette en place mais on va bien y arriver. »

Avec sa rédaction axée webfirst, la journaliste est enthousiaste à l’idée d’utiliser ce nouvel outil de montage, qui va remplacer l’ancien devenu obsolète : « C’est un système hybride, un peu comme celui de Ouest-France, avec une vraie connexion entre le web et le print. L’ancien logiciel, la V », n’était pas adapté pour cela. Il nous ralentissait. »

UN RYTHME PLUS CONFORTABLE

Pour Demain un autre jour, la société qui propose le système éditorial, c’est un gros coup. Après avoir déjà séduit nombre d’hebdos (Le Journal d’içi, La Manche libre, Sogemedia, …), de quotidiens (L’Humanité, Le Figaro, …) et de magazines (Le Point, Télérama, …), voilà donc l’ensemble du groupe Publihebdos qui sera maquetté par l’entreprise toulousaine, soit près de 80 titres en plus. Melogy apparaît comme un facilitateur du quotidien : « En PHR, ‘est vraiment pris par le bouclage. Grâce à Melody, le journal se monte au fur et à mesure. On aura ce stress en moins, qui mobilise tout le monde. C’est une passerelle pour tous les supports, un gain de temps vraiment énorme. » Selon Marie Mangane, le logiciel permettra à de nombreuses rédactions de développer leur partie web : « L’enjeu avec Melody, c’est d’avoir 50/50 entre le web et le print dans les rédactions, en faisant sauter cette barrière. » Autre avantage de Melody : tout est en ligne, les journalistes peuvent se connecter, écrire et publier de n’importe où, n’importe quand.

Cependant, Benoît Canto, éditeur-chef de projet d’actu.fr, nuance l’idée selon laquelle Melody boosterait le développement du web. Selon lui, l’outil seul ne suffit pas : « Melody, c’est une évolution plus qu’une révolution. C’est juste un changement pour un logiciel plus développé, mais avec des fonctions basiques qui restent les mêmes globalement. Ce n’est pas l’outil qui fait l’informatique, il faut une volonté de départ de la part des rédactions. Mais si Melody aide à faire évoluer les rédactions en web, tant mieux. »

UN TEMPS D’ADAPTATION

Chacun des journalistes de L’Eclaireur a reçu deux jours de formation pour apprivoiser Melody, et Marie Mangane affirme que le logiciel est « simple d’utilisation ». Il reste cependant la question de la transition au sein du réseau, qui selon elle pourrait être plus compliquée pour d’autres : « C’est un dispositif compliqué à déployer, et toutes les rédactions ne sont pas au même niveau de web. » D’ailleurs, Gwendal Le Priellec, journaliste à L’Eclaireur, quitte ses collègues pour une année durant laquelle il parcourra les différentes rédactions de Publihebdos pour former les journalistes à l’utilisation du nouveau système.

La rédactrice en chef s’interroge également sur la façon dont les correspondants vont s’accoutumer au nouveau système. A cela, Benoît Canto répond : « Je n’ai pas d’appréhensions. Ils sont tout à fait capables de s’adapter, ils nous l’ont déjà prouvé par le passé, lors de précédents changements. Il faudra peut-être un peu d’accompagnement, mais je ne m’en fais pas. »

DES LOGOS ENFIN HARMONISES

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Publihebdos avait, jusqu’à ce printemps une collection éclectique de logos, du fait des origines des 90 titres du groupe (rachats, créations…). Depuis ce printemps, un salutaire toilettage a été entrepris pour donner de la cohérence graphique sur les logos et une vraie identité visuelle corporative.

LES BRETONS POURSUIVENT LEUR TOUR DE France

Après plusieurs victoires d’étapes dans l’Ouest de la France, en Bretagne – son bastion historique – et en Normandie, actu.fr poursuit son tour de France en mettant le cap sur l’est et le sud, « C’est cohérent d’avoir des positions sur l’ensemble du territoire français pour un média national d’information locale et régionale », souligne Benoît Canto, éditeur et chef de projet d’actu. Lancée en février 2017 par le groupe Publihebdos, la plateforme actu.fr s’appuie sur plusieurs stratégies différentes pour se développer en France. « A Montpellier, détaille Benoît Canto, on a trouvé un partenaire, Métropolitain, qui nous a rejoint sur actu. A Nancy et Metz, on s’est appuyé sur des journalistes déjà implantés là-bas pour créer Lorraine Actu. Ce sont des opportunités qui nous ont permis de nous développer. En Gironde, on était présent avec le Républicain (NDLR : Sud Gironde), mais pas à Bordeaux. On a donc décidé de prolonger notre action en lançant Actu Bordeaux parce qu’on avait une base arrière. On s’est reposé avec un éditeur pas très loin. »

Dans le sud-est, où actu.fr a récemment posé ses bagages en mars et en avril dans les dernières villes -, des pure players ont été mis en place à Lyon, Marseille et Nice. « On n’a pas trouvé de partenaire. On ne veut pas ralentir notre plan de marche donc on lance notre développement. » Pour débuter, un seul journaliste est présent pour « poser le projet d’implanter, trouver le bon positionnement. Quand le projet prend et l’audience grandit, on renforce l’équipe. On ne va pas mettre la grosse cavalerie tout de suite, on va être prudent. »

Dans les semaines et mois à venir, actu.fr compte bien poursuivre et terminer son maillage des grandes villes pour continuer à faire progresser la plateforme. Une nouvelle étape dans leur tour de France.