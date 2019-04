Metropolitain propose sur Montpellier et le département une information complète, réactive et accessible, aussi bien à travers des éditions print, qu’en consultation web, via l’application « Métropolitain » et un site Internet unique : e-metropolitain, leader sur la ville avec une audience de 2,5 millions de visites et 6 millions de pages vues.

Actu.fr est le premier réseau multimarque et multisupport de médias d’informations hyperlocales en France. Il regroupe aujourd’hui 84 médias. Lancé il y a 21 mois, il est devenu le 3ème site d’infos de presse régionale en France avec 36 millions de visites par mois.