De fin mars à mi-mai, 15 titres du groupe Publihebdos ont été sélectionnés et mis en avant sur la home-page du site ePresse.

Ce kiosque en ligne recense aujourd’hui plus de 350 journaux et magazines, et donne aux internautes la possibilité d’y accéder sur PC, mobile et tablette.

Cette visibilité permettra ainsi à nos titres de rencontrer de nouveaux lecteurs.