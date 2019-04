L’imprimerie Cherbourgeoise, tout comme l’Impram à Cavan, respecte désormais l’ensemble des critères de la marque Imprim’Vert® : élimination conforme des déchets, sécurisation du stockage des liquides dangereux (matières premières et déchets), non utilisation des produits étiquetés avec le symbole « buste », sensibilisation environnementale et suivi des consommations énergétiques.

Un grand Bravo aux équipes pour cette implication environnementale !