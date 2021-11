L’un des meilleurs apprentis de France à Publihebdos – La Gazette du Centre Morbihan

Le Morbihannais Romain Duval sacré meilleur apprenti de France !

Passionné par le graphisme, Romain Duval de Plumelin vient d’être sacré Meilleur Apprenti de France.

Il l’a fait ! Le jeune Romain Duval, 18 ans, originaire de Plumelin dans le Morbihan, est devenu Meilleur Apprenti de France dans sa catégorie, celle des Métiers de la communication et des industries graphiques.

« Elle avait les yeux qui pétillaient »

Déjà sacré au niveau départemental et régional, celui qui apprend son métier en alternance à l’hebdomadaire de La Gazette du Centre du Morbihan basé à Locminé près de chez lui, croyait en ses chances. Mais de là à décrocher l’or… Vendredi 26 novembre 2021 : « J’étais en train de manger lorsque ma mère est arrivée, un courrier à la main. Elle avait les yeux qui pétillaient. Elle n’avait pas pu s’empêcher d’ouvrir le courrier tamponné MAF« , raconte Romain, encore tout surpris, de sa performance, deux jours après l’annonce.

« C’est exceptionnel pour moi et pour tous ceux qui ont cru en mes qualités : mes parents, mes différents maitres de stages, mes professeurs. Cela prouve que je suis sur le bon chemin sur le plan professionnel. Que ce métier est fait pour moi ».

C’est donc grâce à une production réalisée au terme de six heures d’épreuve, que Romain a séduit les membres du jury. Un flyer pour un magasin de moto vintage pour lequel des consignes très strictes étaient données. Un véritable cahier des charges qui prenait en compte les codes couleurs, le poids des photos, les dimensions graphiques, etc. « Je me suis imprégné d’un souvenir lorsque je suis allé aux États-Unis avec mes parents : ce sable orange… »

Le résultat est là.

Malgré la dyslexie

Il faut dire que Romain qui a toujours travaillé sans connaitre des résultats scolaires à la hauteur de ses espérances, a… osé. Lui qui est atteint de… dyslexie. Osé dévier de la trajectoire classique, celle de l’enseignement général. « J’ai toujours aimé dessiner. J’ai même suivi des cours avec Philippe Le Paih pendant 3 ans. C’est à la suite d’un stage dans une imprimerie à Locminé (E2 Imprim’) que j’ai eu le déclic. Du coup, je suis parti dans un lycée professionnel à Priziac pour m’orienter vers un bac pro (réalisation de produits imprimés et plurimédias) ».

Là-bas, il s’investit à fond et est « très bien accompagné » par son professeur, Jean-François Hamon. Passionné et travailleur toujours.

« Je suis surtout curieux de nature. J’apprends donc parfois par moi-même. Je vais toujours chercher des informations lorsque je n’ai pas la solution. Du coup, parfois je manque de patience. Je vais trop vite alors qu’il faudrait que je prenne plus le temps de la réflexion ».

Romain se connait déjà bien, à 18 ans. Après l’obtention de son baccalauréat mention « Bien », il a donc décidé de poursuivre ses études en s’orientant vers un BTS. Même si un obstacle s’est mis en travers de sa route. « J’ai commencé dans une école à Rennes en septembre dernier mais cela ne m’a pas convenu car l’enseignement revenait sur les bases que j’avais déjà acquises ».

Qu’à cela ne tienne, il s’oriente alors vers l’apprentissage, trouve une entreprise (La Gazette du Centre du Morbihan) et se relance.

« Je suis épanoui. Je m’éclate dans ce que je fais. J’adore aussi le travail en équipe. Je pense donc que je ferais ensuite une licence. Je sais que c’est maintenant qu’il faut j’acquière le plus possible de connaissances pour pouvoir réussir demain ».

En attendant, celui qui a, en plus, obtenu son permis de conduire cette année, va pouvoir pleinement profiter de ce titre de meilleur apprenti de France. Un titre qui lui sera officiellement décerné dans le courant du mois de janvier 2022. Un titre qui lui ouvrira certainement des portes pour demain.

« Oui, lâche le grand gaillard (il fait 1 m 95), ça fait plutôt bien sur un curriculum vitae ». Il s’est déjà renseigné : dans 3 ans, à 21 ans, il pourra rêver d’un autre sacre : celui de meilleur ouvrier de France.

Gilles Queffélec – Retrouvez l’article sur actu.fr