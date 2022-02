Il fait partie de ceux qui étaient là au début de l’aventure Publihebdos.

Il est même de ceux qui ont participé activement à la construction du groupe il y a plus de 20 ans, aux côtés de Philippe Amyot d’Inville, Olivier Bonsart et Martine Laruaz.

Aujourd’hui, après 35 ans au service du groupe, Philippe a choisi de faire valoir ses droits à la retraite. Sa carrière commence dans le groupe SIPA en 1987. Phillipe a alors 29 ans et vient d’être embauché comme responsable du service abonnements de Ouest-France. C’est le début d’un remarquable parcours professionnel :

¨ 1993 : directeur-éditeur du journal des Sables qui vient d’être repris

¨ 1999 -2000 : il lance 3 journaux : L’Hebdo de Sèvre et Maine, Le Pays Choletais et le Journal du Pays Yonnais

¨ 2001 : il rejoint l’équipe dirigeante de Publihebdos qui se constitue après le rachat de Méaulle. Il a en charge l’impression, le transport, l’informatique et les réseaux

¨ 2002 : il est nommé PDG de l’IMPRAM à Cavan

¨ 2006 : il prend en charge avec Jean-Michel Denis la direction de l’Imprimerie Lorgeoux.

Il devient directeur délégué en 2007 et va participer activement à l’accélération du développement de Publihebdos. Durant cette période, le groupe confirmera sa position de leader de la presse hebdomadaire régionale en fédérant plus d’une centaine de médias locaux, en s’appuyant

notamment sur ses capacités d’impression. Un schéma industriel que Philippe a initié et largement défendu permettant à Publihebdos non seulement de conserver son imprimerie de Cavan mais aussi à la moderniser et même à acquérir par la suite une seconde usine.

Avec l’équipe dirigeante dont il est un des maillons essentiels, il a conduit Publihebdos vers de nombreux succès depuis sa création. Il quitte le groupe avec la satisfaction de laisser une entreprise en bonne forme pour relever ses défis, notamment celui de la poursuite de la transformation

numérique.

Il n’y a rien d’étonnant que tous ceux qui ont travaillé en lien avec lui aient apprécié le contact de cet homme cultivé, de bonne humeur et toujours bienveillant. Les éditeurs sous son autorité ont aimé travailler avec lui. Il sait écouter avant de parler et propose ses conseils avec beaucoup d’humilité, fait part de ses analyses avec finesse et recul pour trouver/mettre en œuvre les bonnes solutions.

Au nom de vous tous, du groupe Sipa et aussi à titre personnel, j’adresse mes remerciements à Philippe pour sa contribution à notre entreprise commune et lui souhaite une bonne retraite.