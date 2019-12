Communiqué – Prix de l’innovation pour actu.fr (55 millions de sessions)

A l’occasion de la treizième édition de l’événement « La Presse au Futur » à Paris, le site multimarque actu.fr, édité par le groupe Publihebdos, s’est distingué en remportant le « Trophée de l’innovation régionale ou locale » remis dans les locaux de l’Unesco.

Cette distinction vient saluer une démarche unique dans le paysage médiatique français. Actu.fr est une plateforme multimarque qui rassemble au sein d’un même site et d’une racine commune 101 médias locaux.

Faisant preuve d’une croissance soutenue, le site a franchi le cap des 55 millions de sessions en novembre 2019 (+68% / novembre 2018 *).

« Actu.fr doit devenir le premier opérateur national de l’information hyper locale », ambitionne Francis Gaunand, Président du directoire de Publihebdos.

Cette marque ombrelle très explicite pour de l’information, permet de préserver les marques locales ancrées dans leur territoire, tout en leur donnant une visibilité nationale.

Rédigés par un réseau de 400 journalistes professionnels basés dans les rédactions locales ou régionales, et au sein d’un desk national, les contenus locaux peuvent être proposés au plus grand nombre en étant partagés au-delà des frontières du territoire de chaque marque locale.

Les lecteurs trouvent ainsi beaucoup d’informations exclusives et une actualité originale vue depuis les régions, qui se différencie des informations relayées par tous les autres médias nationaux.

Cette année, Publihebdos, filiale du groupe Sipa-Ouest-France, a franchi une nouvelle étape en ouvrant le site à de nouveaux partenaires de l’information locale (1), afin de développer en coopération le projet numérique actu.fr.

« La presse locale est la plus vitale pour la démocratie mais c’est aussi la plus fragile face aux transformations numériques. Nous sommes convaincus qu’il y a un avenir pour ces médias locaux à condition qu’ils se constituent en réseau, c’est tout le sens de la démarche avec actu.fr », rappelle Francis Gaunand.

Outre la visibilité, cette coopération permet à tous de bénéficier d’apports technologiques performants dont l’objectif est de proposer aux lecteurs et annonceurs des services de plus en plus pointus (monétisation, newsletters personnalisées, compatibilité RGPD, etc.).

* Google analytics novembre 2019.

(1) Le Métropolitain, Le Courrier de la Mayenne, Le Haut-Anjou, L’Echo d’Ancenis et La Dépêche de Tahiti.

