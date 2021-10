Comment Publihebdos fait collaborer l’ensemble de ses journalistes sur des sujets d’enquête

Le groupe de médias locaux qui compte environ 400 journalistes en France a lancé Enquêtes d’actu à la rentrée, une verticale qui propose des enquêtes collaboratives sur des sujets nationaux à travers des points de vue locaux.

“Historiquement, à Publihebdos on avait l’habitude de travailler dans notre coin. Quand on a lancé la plateforme actu.fr en avril 2017, on a vu que collaborer entre nous pouvait être très positif. Avec Enquêtes d’actu, l’idée est d’unir nos forces”, explique Jérôme Morinière, responsable du projet et directeur de plusieurs hebdos du groupe, ainsi que du pure player 76actu.

Enquêtes d’actu, lancé à la rentrée, est une nouvelle verticale disponible sur la plateforme Actu.fr qui agrège l’ensemble des contenus numériques des marques de Publihebdos. Toutes les trois semaines une nouvelle enquête collaborative est publiée dans cette rubrique. “L’idée est de donner une coloration nationale à des sujets en s’appuyant sur une expertise locale”, précise Raphaël Tual, le journaliste chargé de coordonner ce projet. Le groupe de médias locaux mise ainsi sur sa force de frappe inédite en France, avec environ 400 journalistes dispatchés sur tout le territoire.

La première enquête – sur l’expansion d’Amazon en France – a été publiée début septembre, et a mobilisé deux journalistes locaux de Lorraine Actu et d’Actu Oise. “On essaye de traiter une problématique qu’un journaliste ne pourrait pas traiter tout seul ou qu’il traiterait de manière incomplète, faute de temps”, détaille Jérôme Morinière.

Côté audience, la première enquête a obtenu 12 000 visites. “Il faut qu’on trouve notre rythme de croisière, mais ce n’est pas le critère principal pour nous. L’objectif n°1, c’est de faire collaborer les journalistes et d’enrichir la palette de contenus d’Actu.fr”, résume Jérôme Morinière.

Des sujets qui viennent des rédactions locales

Tous les deux mois, une liste de trois sujets est envoyée par mail et sur une chaîne Slack à l’ensemble des journalistes du groupe. “Ils peuvent aussi nous faire remonter leurs propres propositions. En fonction de ça, on arrête des sujets qui nous paraissent pertinents et on lance les gens qui veulent participer”, explique Jérôme Morinière. Ainsi, si les premiers sujets ont été imaginés par l’équipe du projet, les sujets des prochaines enquêtes viennent directement des rédactions locales. “On a réussi à susciter de l’engagement auprès des collaborateurs et ce dès la première enquête. On a entre 10 et 15 demandes pour chaque sujet”, s’enthousiasme Raphaël Tual.

Passé par différents hebdos depuis son arrivée dans le groupe en 2014, le journaliste coordonne jusqu’à 4 enquêtes en simultanée. Afin que le travail de suivi et de coordination soit gérable, mais aussi pour bien approfondir les sujets, trois journalistes locaux au maximum sont mobilisés pour chaque enquête. Une première conférence de rédaction en visioconférence permet de définir l’angle, les sources potentielles et une scénarisation de l’enquête. Ensuite le reste des échanges se fait majoritairement par mails. “On essaye de ne pas les charger en réunions, de ne pas être un rédacteur en chef en plus”.

Rentabiliser le temps d’enquête pour les collaborateurs

L’un des principaux défis de cette nouvelle verticale est justement de ne pas cannibaliser le temps des journalistes locaux qui sont parfois seuls pour couvrir un territoire. “On fait en sorte d’alléger au maximum le travail de nos contributeurs”, explique Jérôme Morinière. Ainsi, Raphaël Tual s’occupe entièrement de la rédaction de chaque article. Les collaborateurs lui envoient de la matière brute, des interviews, verbatim…

“Tout est fait pour que le temps qu’ils passent à travailler sur l’enquête soit rentabilisé” insiste Raphaël Tual. Avant qu’un journaliste ne participe à l’enquête, je lui demande : quelle utilité cela va avoir chez vous”. Il veille à ce que chaque sujet d’enquête auquel participe un collaborateur puisse faire l’objet d’une déclinaison locale : “cela doit leur permettre de rebondir pour faire d’autres sujets”.

Par ailleurs, les enquêtes de la rubrique sont également éditées au format print et proposées à l’ensemble des éditeurs du groupe. “Ça leur permet de faire leur Une de la semaine et d’avoir un contenu à valeur ajoutée tout livré”, explique le journaliste.

Un soutien pour enquêter en local

Dans le projet éditorial d’Enquêtes d’actu, figure également un volet d’accompagnement pour les journalistes du groupe sur des sujets d’enquête locales, qui ne trouvent pas forcément leur place dans cette nouvelle verticale. “Je leur propose une aide, soit en leur apportant des sources, en relisant des articles ou en parlant d’un angle avec eux”.

Pour la suite, Jérôme Morinière espère optimiser le jour de publication des enquêtes et “réussir à mieux les vendre”. Pour le moment, ces enquêtes sont proposées en accès libre. “À terme, si on met en place du contenu premium sur la plateforme, cela pourra en faire partie”. En attendant, la direction de Publihebdos prévoit un point d’étape au bout d’un an, avec la volonté de renforcer cette équipe.

Source : La fabrique de l’info locale